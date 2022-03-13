توخيل يعلق بشكل ساخر على أزمة سفر تشيلسي إلى فرنسا لملاقاة ليل

الأحد، 13 مارس 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

توماس توخيل - تشيلسي - مالمو

علق توماس توخيل المدير الفني لفريقه على أزمة سفر الفريق إلى فرنسا لملاقاة ليل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضمن أزمات كثيرة يمر بها النادي خلال الأيام الأخيرة بسبب مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت إقصاء رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من إدارة الفريق على خلفية قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول النادي.

وقال توخيل في تصريحات للصحفيين: "ليس هناك شك في أنني سأبقى حتى نهاية الموسم. علينا فقط أن ننتظر يوما بعد يوم لأن كل شيء يمكن أن يتغير".

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وأضاف "النادي معروض للبيع ونأمل أن تتم الصفقة، نحن نعيش اليوم بيومه، وهي طريقة جيدة لتعيش حياتك".

وواصل "قد ينصب التركيز على الفريق الأول واللاعبين وأنا، لكن تشيلسي هو أكثر بكثير من مجرد فريق أول، إنه ناد ضخم ذو تقاليد عريقة ويوجد المئات من الموظفين، وليس فقط اللاعبين".

ورد توخيل على سؤاله هل تأثرت رحلة السفر لملاقاة ليل في دوري أبطال أوروبا قائلا: "معلوماتي الأخيرة هي أن لدينا طائرة ويمكننا الذهاب بالطائرة والعودة بها".

وأردف المدرب الألماني "إذا لم نذهب بالقطار، وإن لم يكن لدينا حافلة، فسوف أقود سيارة تتسع لسبعة مقاعد".

ويلعب تشيلسي مع ليل الأربعاء المقبل بعد فوز البلوز في الذهاب بهدفين دون رد على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي يعيش أزمة بعد تجميد أرصدته وقالت تقارير إن لاعبي الفريق يفكرون في الرحيل، وقبل أيام أعلن أبراموفيتش عرض النادي للبيع.

وذلك بعد قرار إنجلترا بسبب قرب العلاقة بين أبراموفيتش ومواطنه فلاديمير بوتين رئيس روسيا الذي بدأ غزو أوكرانيا منذ أيام.

وشدد توخيل "الأجواء التي تحيط بالنادي لم تؤثر علي أكثر مما كان عليه في المباراة الماضية. نحن لسنا مسؤولين عن الموقف، لذا فمن مسؤوليتنا التركيز على ما نفعله جيدا".

وأكمل "هناك الكثير من الأشخاص الذين أراهم يوميا يشعرون بالقلق، لأنهم يعملون في النادي منذ عقود لكنهم ليسوا مشهورين، إنهم قلقون بشأن المستقبل".

وكان أبراموفيتش (55 عاما) اشترى تشيلسي في يوليو 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني ليبدأ النادي مرحلة جديدة بعد انتعاش خزينته.

وفي آخر 19 عاما توج النادي بـ21 لقبا منها اثنتين في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأتم توخيل "الـ90 دقيقة التي نلعبها تعني الكثير لهؤلاء الأشخاص، كما هو الحال خلال فترة انتشار فيروس كورونا، نلعب ليشعر الناس بالفرحة والغضب والترفيه".

وتغلب تشيلسي يوم الأحد على ضيفه نيوكاسل بهدف في الوقت القاتل، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 59 نقطة في المركز الثالث.

تشيلسي توماس توخيل
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