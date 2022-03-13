الإسماعيلي يكشف لـ فى الجول أسباب عقوبة لاعبيه

الأحد، 13 مارس 2022 - 19:23

كتب : ياسر الشريف

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

قال محسن عبد المسيح المشرف العام على كرة القدم إن الغرامة المالية التى فرضت على حازم مرسى وأحمد أيمن لاعبي الفريق الأول هدفها أن يعرف الكل قيمة قميص النادى.

وكانت إدارة النادى قد فرضت عقوبة بقيمة 40 ألف جنيه على كل من حازم مرسى وأحمد أيمن لرفضهما المشاركة مع فريق الشباب بالنادى فى لقاء بدورى الجمهورية.

وقال عبد المسيح في تصريحاته لـ FilGoal.com: "لقد فرضت ٢٠ ألف جنيه عقوبة على اللاعبين ولكن إدارة النادى رأت مضاعفة العقوبة".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي لـ في الجول: خرجنا بإيجابيات من مواجهة بتروجت.. ونحاول تحسين الأداء حمد إبراهيم: مباراة بتروجت ستكون بداية عودة الإسماعيلي للانتصارات الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت

وتابع "رفض اللعب غير مقبول تحت أى مسمى لأن الكل ينتمى للنادى وليس لأفراد".

وأضاف "اللقاء كان فرصة لهما من أجل المشاركة فى مباراه رسمية تساهم فى رفع مستواهما واستعداداتهما للمشاركة بعد ذلك مع الفريق الأول".

وأوضح "لن يتم قبول مثل هذا الفعل من أى لاعب يرتدى فانلة النادى مهما كانت المبررات".

واختتم "من الأفضل أن يثبت اللاعب للمسئولين بالفريق الأول أن فريقه فى حاجة لجهوده، ويتم ذلك من خلال الملعب والمشاركة فى مثل هذه المباريات التى يمثل من خلالها النادى الاسماعيلى".

الإسماعيلي الدوري المصري حازم مرسي أحمد أيمن
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز - ثلاثي دفاعي أمام الصفاقسي.. ولاكاي يقود الهجوم صنداونز يفتح تحقيقا بشأن تعطيل حافلة الأهلي.. ويتواصل مع الأحمر لمعرفة ملابسات الحادث مساعد فيريرا السابق يقود فاركو خلفا لـ عبد العاطي الإسماعيلي لـ في الجول: خرجنا بإيجابيات من مواجهة بتروجت.. ونحاول تحسين الأداء حمد إبراهيم: مباراة بتروجت ستكون بداية عودة الإسماعيلي للانتصارات مدرب صنداونز: كايزر تشيفز يحقد علينا.. تعاون مع الأهلي ضدنا وأغلق غرف الملابس أمامنا السعيد: نعرف جيدا قوة الصفاقسي أمام جمهوره.. وهدفنا المنافسة في كل البطولات الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - ثلاثي دفاعي أمام الصفاقسي.. ولاكاي يقود الهجوم 17 دقيقة | الكونفدرالية
الكونفدرالية - في الدقائق الأخيرة.. المصري ينقض على الصدارة بالفوز على أوتوهو 19 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر دوري الطائرة - الأهلي أمام الزمالك.. ختام مرحلة المجموعات 24 دقيقة | رياضات أخرى
توخيل يعلق بشكل ساخر على أزمة سفر تشيلسي إلى فرنسا لملاقاة ليل 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع بترو أتليتكو.. القنوات الناقلة 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الإسماعيلي يكشف لـ فى الجول أسباب عقوبة لاعبيه 49 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع المريخ.. القنوات الناقلة 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نابولي يهزم فيرونا ويواصل مطاردة ميلان على الصدارة ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - مصير الأبيض ليس في يده