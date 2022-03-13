الإسماعيلي يكشف لـ فى الجول أسباب عقوبة لاعبيه

قال محسن عبد المسيح المشرف العام على كرة القدم إن الغرامة المالية التى فرضت على حازم مرسى وأحمد أيمن لاعبي الفريق الأول هدفها أن يعرف الكل قيمة قميص النادى.

وكانت إدارة النادى قد فرضت عقوبة بقيمة 40 ألف جنيه على كل من حازم مرسى وأحمد أيمن لرفضهما المشاركة مع فريق الشباب بالنادى فى لقاء بدورى الجمهورية.

وقال عبد المسيح في تصريحاته لـ FilGoal.com: "لقد فرضت ٢٠ ألف جنيه عقوبة على اللاعبين ولكن إدارة النادى رأت مضاعفة العقوبة".

وتابع "رفض اللعب غير مقبول تحت أى مسمى لأن الكل ينتمى للنادى وليس لأفراد".

وأضاف "اللقاء كان فرصة لهما من أجل المشاركة فى مباراه رسمية تساهم فى رفع مستواهما واستعداداتهما للمشاركة بعد ذلك مع الفريق الأول".

وأوضح "لن يتم قبول مثل هذا الفعل من أى لاعب يرتدى فانلة النادى مهما كانت المبررات".

واختتم "من الأفضل أن يثبت اللاعب للمسئولين بالفريق الأول أن فريقه فى حاجة لجهوده، ويتم ذلك من خلال الملعب والمشاركة فى مثل هذه المباريات التى يمثل من خلالها النادى الاسماعيلى".