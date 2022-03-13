نابولي يهزم فيرونا ويواصل مطاردة ميلان على الصدارة

الأحد، 13 مارس 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

لاعبو نابولي يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي

واصل نابولي مطاردة ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، وحقق الفوز على فيرونا بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ29 من المسابقة.

ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 60 بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر.

بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 41 في المركز التاسع.

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ثنائية فوز نابولي سجلها فيكتور أوسمين في الدقيقتين 14 و71. وسجل هدف فيرونا ماركو دافيني.

وشهدت المباراة طرد ثنائي فيرونا فيدريكو تشيكيريني في الدقيقة 83 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وكذلك ماركو دافيني في الدقيقة +98 بعد حصوله أيضا على الإنذار الثاني.

في الجولة ذاتها فاز فيورنتينا على بولونيا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد بولونيا عند النقطة 33 في المركز الـ12.

هدف فوز فيورنتينا جاء عن طريق لوكاس توريرا في الدقيقة 70.

ولعب بولونيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد كيفين بونيفازي لحصوله على إنذارين.

الدوري الإيطالي نابولي فيورنتينا
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