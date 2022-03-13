الدرجة الثالثة - إصابة موري بانجورا بشلل نصفي وورم في الأمعاء

الأحد، 13 مارس 2022 - 18:29

كتب : رضا السنباطي

موري بانجورا

أصيب موري بانجورا لاعب نادي بيلا الذي ينافس في الدرجة الثالثة بشلل نصفي وورم في الأمعاء.

جاء ذلك وفقا لما قاله مينا وديع المسؤول الإعلامي لنادي بيلا في تصريحاته لـ FilGoal.com.

وقال وديع: "اللاعب من مواليد 12 يونيو 1997، وكان يشارك بصفة منتظمة مع الفريق".

وأضاف "فجأة غاب عن التدريبات منذ 22 يناير عقب لقاء عثماثون في القسم الثالث".

وأوضح "حاولنا التواصل معه ولم نستطع، ثم علمنا بمرضه بعد التواصل مع زوجته ميلا، حيث أصيب بشلل نصفي وورم في الأمعاء".

FilGoal.com يتمنى الشفاء العاجل للاعب موري بانجورا.

موري بانجورا بيلا الدرجة الثالثة
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