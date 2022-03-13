إيسترن كومباني يقصي المحلة من كأس مصر بركلات الترجيح.. والجيش يصعد أمام حلوان

الأحد، 13 مارس 2022 - 18:06

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني - غزل المحلة

أقصى إيسترن كومباني فريق غزل المحلة من دور الـ32 بكأس مصر عن طريق ركلات الترجيح.

وكان قد انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفاز إيسترن كومباني بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد أن أهدر فريق غزل المحلة ركلتين من أربع تسديدات بينما سجل إيسترن كومباني أربع ركلات من خمس تسديدات.

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وافتتح عبده يحيى التسجيل لفريق غزل المحلة في الدقيقة 58، قبل أن يعادل عماد ميهوب النتيجة في الدقيقة 76.

وفشل الفريقان في خطف الفوز بالشوطين الإضافيين لينتهي وقت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وفي ركلات الترجيح أهدر غزل المحلة الركلتين الثالثة والرابعة بينما أهدر إيسترن كومباني الركلة الرابعة.

أما طلائع الجيش فتغلب على فريق حلوان العام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وافتتح الجيش التسجيل في الدقيقة 23 قبل أن يعادل حلوان النتيجة في الدقيقة 28.

وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 48 نجح طلائع الجيش في التقدم من جديد.

وحسم فريق طلائع الجيش فوزه بهدف ثالث في الدقيقة 68.

كأس مصر طلائع الجيش إيسترن كومباني غزل المحلة
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