تقييم محمد صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

عاد محمد صلاح نجم ليفربول لهز الشباك في الدوري الإنجليزي عندما لعب ضد برايتون، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 29 من المسابقة والتي انتهت بفوز ليفربول 2-0، وسجل الهدف الثاني ثم استبدل بسبب الإصابة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الجناح لويس دياز صاحب الهدف الأول، فوصل متوسط تقييمه لـ8.1 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 28 هدفا خلال 35 مباراة لعبها هذا الموسم، 20 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 238 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.