دعما لانتشار الرياضة في صعيد مصر.. وادي دجلة يفتتح فرعه الثامن بمدينة أسيوط الجديدة

أعلنت أندية وادى دجلة، افتتاح فرع جديد بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة 21 فدانًا يضم ملاعب ومباني اجتماعية بمستوى متميز وفقًا لأحدث المعايير العالمية بما يحقق قيمة مضافة للمنشآت الرياضية في صعيد مصر.

وأشار بيان النادي إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار استراتيجية أندية وادى دجلة بدعم رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتوفير منشآت رياضية على أعلى مستوى، وتوفير خدمات متكاملة ومتنوعة بالمدن الجديدة، وفي ضوء رؤية النادي بزيادة عدد فروعه إلى 13 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية بنهاية عام 2025.

ويقام نادي وادى دجلة بمدينة أسيوط الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الثالث الرائدة في إقليم الصعيد على مرحلتين؛ تضم الأولى مجمع سباحة وملعب كرة قدم 8 ملاعب لكرة التنس و2 ملعب للكرة الطائرة و2 ملعب للسلة و4 ملاعب جانبية، بالإضافة إلى مبني رياضي ومبنى اجتماعي وأخر للخدمات، فيما تضم المرحلة الثانية مبنى ترفيهي و"كلوب هاوس".

وقال طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة: "افتتاح المرحلة الأولى من نادي وادى دجلة بمدينة أسيوط الجديدة، يأتي تماشيًا مع استراتيجية الإدارة الرامية إلى زيادة عدد فروع النادي إلى 13 فرعًا بنهاية عام 2025 ليصبح واحد من أوسع الأندية انتشارًا في مصر من حيث عدد الفروع، وذلك لتقديم خدماتنا الرياضية والاجتماعية لعدد أكبر من المستفيدين، وتحقيق تطلعات رؤية أندية وادى دجلة في المساهمة في تطوير الرياضة المصرية من خلال إعداد أبطال رياضيين على مستوى احترافي عالمي وفقًا لأحدث النظم التدريبية".

أوضح راشد "تم اختيار مدينة أسيوط الجديدة لإنشاء هذا الفرع في ظل ما تتميز به المدينة من بنية تحتية على أعلى مستوى ساهمت في توصيل المرافق والبنية التحتية للنادي وتنفيذها بمستوى عالمي، وكذلك في ظل ارتفاع الطلب بالمدينة على الخدمات الرياضية".

ويسهم افتتاح وادى دجلة فرعًا جديدًا في صعيد مصر إلى نشر الرياضة في الوجه القبلي، وزيادة قاعدة عدد الممارسين واكتشاف مواهب جديدة من خلال ما توفره أندية وادى دجلة من أفضل الأكاديميات بمختلف الألعاب الرياضية مزودة بأفضل المدربين في مصر وأحدث الخطط التدريبية، مثل أكاديمية الاسكواش وأكاديمية كرة القدم والسباحة والتنس.

ونجحت أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 8 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية و أسيوط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الاسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.