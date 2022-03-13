كرة يد - الأهلي يوجه الشكر لـ طارق محروس

الأحد، 13 مارس 2022 - 16:58

كتب : حسام نور الدين

طارق محروس مدرس الأهلي لكرة اليد

أعلن الأهلي عن توجيه الشكر لمدرب فريق كرة اليد بالنادي، طارق محروس.

ويدرب محروس رجال يد الأهلي منذ عام 2020، وحصل على كأس مصر مع الفريق الموسم الماضي، وبطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس.

وخسر الأهلي مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل الدوري بفارق 6 أهداف.

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وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب الشكر لطارق محروس ومعاونيه، عن الفترة التي تولوا فيها المسئولية، وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج، كما قرر المجلس تعيين ياسر لبيب رئيسا لجهاز كرة اليد وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذي يتولى المسئولية لنهاية الموسم".

يتبقى لكل فريق ثلاث مباريات في الدورة المجمعة الثانية من المرحلة النهائية، حيث يدخل الزمالك برصيد 10 نقاط، يحتاج الأبيض الفوز أمام طلائع الجيش، وسبورتنج، والفوز أو التعادل مع الأهلي في المباراة الأخيرة للتتويج باللقب.

أما الأهلي فيدخل الدورة الثانية برصيد 8.5 نقطة، ويحتاج الأحمر الفوز في الثلاث مباريات أمام طلائع الجيش وسبورتنج والزمالك للتتويج باللقب.

كرة يد الأهلي طارق محروس
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