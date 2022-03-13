مساعد فيريرا السابق يقود فاركو خلفا لـ عبد العاطي

صنداونز يفتح تحقيقا بشأن تعطيل حافلة الأهلي.. ويتواصل مع الأحمر لمعرفة ملابسات الحادث

الإسماعيلي لـ في الجول: خرجنا بإيجابيات من مواجهة بتروجت.. ونحاول تحسين الأداء

حمد إبراهيم: مباراة بتروجت ستكون بداية عودة الإسماعيلي للانتصارات

مدرب صنداونز: كايزر تشيفز يحقد علينا.. تعاون مع الأهلي ضدنا وأغلق غرف الملابس أمامنا

السعيد: نعرف جيدا قوة الصفاقسي أمام جمهوره.. وهدفنا المنافسة في كل البطولات

الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت

الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن إمام عاشور أفضل لاعب في الجولة الـ12

سيراميكا كليوباترا يقصي الاتحاد السكندري من كأس مصر