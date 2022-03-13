وسط صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار.. باريس سان جيرمان يهزم بوردو بثلاثية

فاز باريس سان جيرمان على بوردو في الجولة 28 من الدوري الفرنسي، ليصبح على مقربة من ضمان الحصول على اللقب للمرة العاشرة.

وسجل كيليان مبابي أولا لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 24، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 52 من صناعة المغربي أشرف حكيمي، بعرضية أرضية قابلها البرازيلي في المرمى.

وأتم ليو باريديس أهداف باريس بتسديدة قوية في الدقيقة 61 من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، على ملعب حديقة الأمراء، والذي شابه صافرات استهجان عنيفة من جمهور باريس ضد نيمار وليونيل ميسي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، حصل سان جيرمان على النقطة 65 ليبتعد بـ 15 نقطة عن ملاحقه نيس، قبل 10 جولات من نهاية المسابقة.

ومع حصول باريس المتوقع على اللقب، سيعادل البطل التاريخي للبطولة الفرنسية، سانت إتيان.

أما بوردو فيتذيل جدول المسابقة بـ 22 نقطة.