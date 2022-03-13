رئيس الزمالك: لن أوقف لاعبا وحصلنا على حكم ضد كهربا.. وسنعيد إسماعيل يوسف

الأحد، 13 مارس 2022 - 15:07

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه لا ينوي إيقاف أي لاعب في الفريق.

وأوضح أن إسماعيل يوسف نجم مصر والزمالك السابق سيعود للعمل في الأخير.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي اليوم الأحد:"سنضم إسماعيل يوسف لطاقم فريق الكرة. لن أوقف لاعبا لأن هذه ليست سياستي، وإنما قرار المدير الفني. اللاعبون الذين ذكرتهم من قبل لن يكونوا معنا في الموسم المقبل".

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وواصل "حصلنا على حكم ضد (محمود عبد المنعم) كهربا يفيد بحصول النادي على 33 مليون جنيه".

واستمر "أطالب الجمهور بمساندة الفريق وتحمل عملية إعادة البناء. سأجتمع اليوم بالمسؤولين عن قناة الزمالك من أجل إبرام عقد جديد يخص البث الفضائي".

وأردف "سنضم أفضل لاعبين، ولن أتراجع عن أي قرار اتخذته. هذه القرارات اتُخذت في وقت سابق لكن أُعلنت في الوقت المناسب. إن شاء الله سنخرج من هذه الأزمة".

وقدم مرتضى في المؤتمر جوسفالدو فيريرا المدرب الجديد للفريق.

البرتغالي المخضرم خلف باتريس كارتيرون في قيادة القافلة البيضاء.

وفي مباراته الأولى خسر يوم الجمعة أمام ضيفه الوداد المغربي ليودع دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي يوم الجمعة.

الزمالك مرتضى منصور
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