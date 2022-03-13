مرتضى: طارق حامد رفض اللعب ضد الوداد ولا يستحق قميص الزمالك.. وزوجة موسيماني تفاوضت مع أمير

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يتراجع عن قراره بشأن عدم التجديد لخماسي الفريق، طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بنشرقي وعمر السعيد ومحمد أوناجم.

وكذلك، شن مرتضى منصور هجوما كبيرا على طارق حامد، وقال إن زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مويرا، تفاوضت مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الأبيض الشهر الماضي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال منصور في مؤتمر صحفي: "لن نتراجع عن قرارنا بعدم التجديد لخماسي اللاعبين، والقرار لا علاقة له بمباراة الوداد، ولكنني لم أعلنه قبلها لكيلا يقال إن مرتضى تسبب في خسارة الفريق".

وأردف "طارق حامد لا يستحق أن يرتدي قميص الزمالك. رفض ركوب الطائرة قبل مباراة الوداد في المغرب، ورفض اللعب ضد الوداد هنا. سألت الطبيب محمد أسامة عن جاهزيته لمباراة الوداد هنا وقال لي إنه جاهز، وأسامة نبيه قال لي إنه لا يريد اللعب (مش عايز يخش في عاركة)".

وشدد "عرضت على طارق حامد 25 مليون جنيه في الموسم، قال لي إنه سيصلي استخارة، ولكن لا الزمالك سينتظرك ولا مرتضى منصور سينتظرك".

وكشف "عندما حضرت يا أبو جبل لي مع سيد مرعي لإنقاذك من نادي سموحة، كنت تحصل على 6 مليون جنيه، الآن تريد الحصول على 32 مليون جنيه".

وأكمل "أبو جبل كان يطلب جواز سفره لتصوير حلقة مع رامز جلال، وجلس مع الوكيل السعودي نواف. أقول لـ نواف (اشربه). وأسأل نادي النصر السعودي لماذا لا يضمون محمد الشناوي؟".

وأوضح "بنشرقي ماطل معنا كثيرا، ولذلك لا أريده. تهرب من التجديد وتحجج بحضور شقيقه والتفاوض معه، أوناجم لن يجدد عقده ومستواه لا يليق بالزمالك. ".

وشرح " كارتيرون دمر الفريق قبل رحيله عن عمد، كارتيرون رحل ونقول له مع السلامة وسيف الدين الجزيري نقول له مع السلامة أيضا بعد ما كان يحصل على 300 ألف جنيه في طنطا ومليون جنيه في المقاولون العرب".

وأكمل "أقسم بالله زوجة موسيماني كانت تتفاوض مع أمير مرتضى الشهر الماضي لكي يدرب الزمالك، ولكنني قلت لأمير ألا يفعل ذلك لأنني أتعامل مع جمهور الأهلي المحترم".

وأتم "أعتذر لجمهور الزمالك. حقكم علي. لن يفلت أي لاعب من العقاب".

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سلسلة من القرارات عقب الخسارة من الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما حصل الوداد على نقطته التاسعة.

وودع الزمالك البطولة بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا حيث وصل إلى 10 نقاط ضمن بها التأهل مع الوداد.