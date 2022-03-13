مرتضى: طارق حامد رفض اللعب ضد الوداد ولا يستحق قميص الزمالك.. وزوجة موسيماني تفاوضت مع أمير

الأحد، 13 مارس 2022 - 14:41

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يتراجع عن قراره بشأن عدم التجديد لخماسي الفريق، طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بنشرقي وعمر السعيد ومحمد أوناجم.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك
الأهلي

وكذلك، شن مرتضى منصور هجوما كبيرا على طارق حامد، وقال إن زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مويرا، تفاوضت مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الأبيض الشهر الماضي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال منصور في مؤتمر صحفي: "لن نتراجع عن قرارنا بعدم التجديد لخماسي اللاعبين، والقرار لا علاقة له بمباراة الوداد، ولكنني لم أعلنه قبلها لكيلا يقال إن مرتضى تسبب في خسارة الفريق".

أخبار متعلقة
"قيمة المدرب أكبر من ذلك".. أمير مرتضى يكشف راتب فيريرا ومدة تعاقده والشرط الجزائي مرتضى: الفريق الذي يحصل على نقطتين فقط "ض ج".. وفيريرا "شبعان" لكنه أتى من أجل الزمالك مرتضى منصور يوضح حقيقة إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم

وأردف "طارق حامد لا يستحق أن يرتدي قميص الزمالك. رفض ركوب الطائرة قبل مباراة الوداد في المغرب، ورفض اللعب ضد الوداد هنا. سألت الطبيب محمد أسامة عن جاهزيته لمباراة الوداد هنا وقال لي إنه جاهز، وأسامة نبيه قال لي إنه لا يريد اللعب (مش عايز يخش في عاركة)".

وشدد "عرضت على طارق حامد 25 مليون جنيه في الموسم، قال لي إنه سيصلي استخارة، ولكن لا الزمالك سينتظرك ولا مرتضى منصور سينتظرك".

وكشف "عندما حضرت يا أبو جبل لي مع سيد مرعي لإنقاذك من نادي سموحة، كنت تحصل على 6 مليون جنيه، الآن تريد الحصول على 32 مليون جنيه".

وأكمل "أبو جبل كان يطلب جواز سفره لتصوير حلقة مع رامز جلال، وجلس مع الوكيل السعودي نواف. أقول لـ نواف (اشربه). وأسأل نادي النصر السعودي لماذا لا يضمون محمد الشناوي؟".

وأوضح "بنشرقي ماطل معنا كثيرا، ولذلك لا أريده. تهرب من التجديد وتحجج بحضور شقيقه والتفاوض معه، أوناجم لن يجدد عقده ومستواه لا يليق بالزمالك. ".

وشرح " كارتيرون دمر الفريق قبل رحيله عن عمد، كارتيرون رحل ونقول له مع السلامة وسيف الدين الجزيري نقول له مع السلامة أيضا بعد ما كان يحصل على 300 ألف جنيه في طنطا ومليون جنيه في المقاولون العرب".

وأكمل "أقسم بالله زوجة موسيماني كانت تتفاوض مع أمير مرتضى الشهر الماضي لكي يدرب الزمالك، ولكنني قلت لأمير ألا يفعل ذلك لأنني أتعامل مع جمهور الأهلي المحترم".

وأتم "أعتذر لجمهور الزمالك. حقكم علي. لن يفلت أي لاعب من العقاب".

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سلسلة من القرارات عقب الخسارة من الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما حصل الوداد على نقطته التاسعة.

وودع الزمالك البطولة بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا حيث وصل إلى 10 نقاط ضمن بها التأهل مع الوداد.

الزمالك طارق حامد مرتضى منصور أشرف بنشرقي محمد أبوجبل بيتسو موسيماني أمير مرتضى منصور
نرشح لكم
مران الزمالك - شيكابالا يواصل برنامجه التأهيلي.. وجلسة مطولة بين فيريرا واللاعبين إيسترن كومباني يقصي المحلة من كأس مصر بركلات الترجيح.. والجيش يصعد أمام حلوان دعما لانتشار الرياضة في صعيد مصر.. وادي دجلة يفتتح فرعه الثامن بمدينة أسيوط الجديدة كرة يد - الأهلي يوجه الشكر لـ طارق محروس مساعد فيريرا السابق يقود فاركو خلفا لـ عبد العاطي رئيس الزمالك: لن أوقف لاعبا وحصلنا على حكم ضد كهربا.. وسنعيد إسماعيل يوسف 5 رسائل من فيريرا: لذلك وافقت على عرض الزمالك.. وهدفنا الحصول على الدوري والكأس "قيمة المدرب أكبر من ذلك".. أمير مرتضى يكشف راتب فيريرا ومدة تعاقده والشرط الجزائي
أخر الأخبار
نابولي يهزم فيرونا ويواصل مطاردة ميلان على الصدارة 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
مران الزمالك - شيكابالا يواصل برنامجه التأهيلي.. وجلسة مطولة بين فيريرا واللاعبين 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جناح بايرن يوجه رسالة إلى ليفربول حول تمديد عقد محمد صلاح 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هافرتز: نقدم كل ما لدينا من أجل جماهير تشيلسي بعد الأزمة الأخيرة.. ولم أتعمد إصابة بيرن 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثالثة - إصابة موري بانجورا بشلل نصفي وورم في الأمعاء 32 دقيقة | الدرجة الثانية
بعد موافقة الصحة السودانية.. الهلال يخاطب كاف لحضور 25 ألف مشجع لمواجهة صنداونز 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) - (0) ليستر سيتي.. طوفان أحمر 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيسترن كومباني يقصي المحلة من كأس مصر بركلات الترجيح.. والجيش يصعد أمام حلوان 55 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - مصير الأبيض ليس في يده