5 رسائل من فيريرا: لذلك وافقت على عرض الزمالك.. وهدفنا الحصول على الدوري والكأس

وجه جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، 5 رسائل، في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويقود فيريرا الزمالك في ولاية ثانية، بعد حصوله على الثنائية في عام 2015.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "أريدكم أن تثقوا في أنني موجود في الزمالك بكل فرحة وسعيد جدا بعودتي للنادي التي كنت سعيدا فيه من قبل".

وشدد "لم يكن يخطر على بالي العودة إلى كرة القدم في مصر، 47 عاما كمدرب أمرا ليس سهلا، ولكن 47 عاما تجعل ترك كرة القدم صعبة. دعوة الزمالك لي كان فيها ودًا كبيرا، وقررت الموافقة على عرض النادي لأنني أحب المهام الصعبة".

وأكد "جهازي قوي وكفؤ، سنكون مجموعة عمل قوية للوصول إلى النجاح. البعض قد لا يتذكر أنه من 7 سنوات لم يكن هناك جماهير، فزنا في الملعب، ولكننا دائما ما شعرنا بمساندتهم، هذا ما عرفني بجمهور الزمالك".

وأردف "نحن في وقت علينا فيه أن نتوقف عن الحديث عن المشاكل، والاتحاد من أجل هدف واحد، وهو الفوز بالدوري والكأس والتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وأتم"ما يحدث في الزمالك يحدث في أي ناد في العالم. مهمتي هو أن أجعل اللاعبين أفضل، وأن أجعل الفريق أفضل. آخر مرة كنا هنا، لم يفز الفريق بالدوري منذ 10 سنوات ولم يجمع الثنائية منذ 27 عاما ولم يفز على غريمه التقليدي منذ 7 أو 8 سنوات. فعلنا ذلك بالعمل وبدعم الجمهور وهو ما أطلبه. سنبعد عن المشاحنات ونضع قلوبنا على قلب رجل واحد كمجموعة".

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما حصل الوداد المجموعة على نقطته التاسعة.

وودع الزمالك البطولة بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا حيث وصل إلى 10 نقاط ضمن بها التأهل مع الوداد.