"قيمة المدرب أكبر من ذلك".. أمير مرتضى يكشف راتب فيريرا ومدة تعاقده والشرط الجزائي

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك عن قيمة ومدة عقد مدرب الفريق الجديد، جوسفالدو فيريرا.

وقال أمير مرتضى في مؤتمر تقديم مدرب القلعة البيضاء الجديد: "مدة عقد فيريرا مع الزمالك موسم ونصف، راتب الجهاز كاملا 107 ألف دولار للجهاز كاملا".

وشدد "قيمة فيريرا أكبر من ذلك ولكنه لم يتحدث في أي أموال. الشرط الجزائي في العقد 3 أشهر في الموسم المقبل".

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة، في المباراة الأولى لفيريرا مع الزمالك، حيث تولى المسؤولية خلفا لباتريس كارتيرون.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما حصل الوداد المجموعة على نقطته التاسعة.

وودع الزمالك البطولة بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا حيث وصل إلى 10 نقاط ضمن بها التأهل مع الوداد.