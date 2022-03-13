مرتضى: الفريق الذي يحصل على نقطتين فقط "ض ج".. وفيريرا "شبعان" لكنه أتى من أجل الزمالك

الأحد، 13 مارس 2022 - 13:52

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

مرتضى منصور الزمالك جوسفالدو فيريرا
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