وفاة حارس شباب الأهلي

أعلن الأهلي اليوم الأحد وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الشباب في النادي مواليد 2003.

وقال خالد بيبو نجم الأهلي السابق عبر الموقع الرسمي إن زياد كان مشهودا له بالكفاءة وحسن الخلق.

وذكر الأهلي أن زياد كان الحارس الأساسي لفريق مواليد 2003 في مباريات عديدة الموسم الماضي.

وكان حامي عرين الفريق في آخر مواجهتين.

وينعي FilGoal.com أسرة الفقيد ويدعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.