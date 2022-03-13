صحفي ماركا: مبابي وقع لـ ريال مدريد منذ شهرين

الأحد، 13 مارس 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يسجل ويحتفل مع باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

قال رامون ألفاريز الصحفي في جريدة ماركا الإسبانية إن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وقع بالفعل عقد انتقاله لريال مدريد في الصيف المقبل.

النجم الفرنسي الموهوب رفض في وقت سابق تمديد عقده مع باريس والذي ينتهي في يونيو المقبل.

وكتبت تقارير أنه سيرتدي القميص الأبيض لريال مدريد بداية من موسم 2022-2023.

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وفي آخر مستجدات الصفقة المتوقعة، قال ألفاريز إن مبابي (23 عاما) وقع لريال مدريد في 30 يناير الماضي في حضور محاميته وبيدرو لوبيز نائب رئيس النادي الإسباني.

وكاد مبابي يكون سببا في إقصاء ريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بطل كأس العالم 2018 سجل في شباك فريقه المستقبلي المتوقع مرتين، لكن ريال مدريد عاد بشكل رائع في المواجهة وسجل 3 أهداف يوم الأربعاء ليظفر بتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ولم يعد أمام باريس في الموسم الجاري سوى بطولة الدوري الفرنسي بعدما ودع دوري الأبطال وكأس الأبطال الفرنسية وكأس فرنسا.

ويلعب مبابي في باريس منذ 2017 بعدما انتقل للفريق قادما من موناكو مقابل 145 مليون يورو.

خلال هذه الحقبة توج مع الفريق بـ11 لقبا.

مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان
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