خبر في الجول – "لا تراجع".. كواليس قرار الزمالك بعدم التجديد لـ بنشرقي وطارق حامد وأبو جبل

لا يبدو وأن إدارة الزمالك تنوي التراجع بشان قرارها، بعدم التجديد لخماسي الفريق، طارق حامد وأشرف بنشرقي ومحمد أبو جبل، بجانب محمد أوناجم وعمر السعيد.

وعلم FilGoal.com أن، الزمالك متمسك بموقفه وقراره تجاه اللاعبين الذين رفض التجديد معهم حسبما أعلن رئيس النادي مرتضى منصور عقب مباراة الوداد، وترى إدارة الكرة في النادي أن الأفضل في الفترة المقبلة بناء فريق جديد.

وحسبما علم FilGoal.com، أنه لم يحدث أي تواصل بين اللاعبين وإدارة النادي في الساعات الماضية.

ولكن وضعت الإدارة شرطا وحيدا لطرح فكرة التجديد لأي من اللاعبين هو أن يوافق اللاعب على التجديد على بياض، قبل أن تحدد إدارة الكرة مدى احتياجها للاعب فنيا ومدى جدوى التجديد له.

ماذا عن كواليس القرار بشأن الثلاثي، بنشرقي وطارق حامد وأبو جبل؟

إدارة الزمالك في هذا الملف، ترى أن هناك لاعبين لا يقدمون مردودا قريبا من الأرقام التي يتقاضونها أو يطالبون بها مثل أشرف بنشرقي.

أما بالنسبة لطارق حامد، فإن إدارة الزمالك ترى أن هناك مسافة كبيرة بين ما عرضته على اللاعب للتجديد، وهو 40 مليون جنيه على موسمين، وبين طلباته وهو ما يقارب 3 مليون دولار في الموسم، خاصة وأن اللاعب تلقى عرضا من اتحاد جدة بنفس القيمة، حيث طلب اللاعب أن يحصل على قيمة مقاربة.

أما بخصوص أبو جبل، فإن إدارة الزمالك لا ترى أزمة في مركز حراسة المرمى في ظل طلباته المالية التي ترى وأنها مبالغ فيها، خاصة في ظل وجود محمد عواد وإمكانية استعادة محمد صبحي من فاركو ومحمود عبد الرحيم "جنش" من فيوتشر.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سلسلة من القرارات عقب الخسارة من الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما حصل الوداد المجموعة على نقطته التاسعة.

وودع الزمالك البطولة بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا حيث وصل إلى 10 نقاط ضمن بها التأهل مع الوداد.