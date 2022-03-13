خبر في الجول – "لا تراجع".. كواليس قرار الزمالك بعدم التجديد لـ بنشرقي وطارق حامد وأبو جبل

الأحد، 13 مارس 2022 - 13:04

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد الزمالك إنبي الدوري المصري

لا يبدو وأن إدارة الزمالك تنوي التراجع بشان قرارها، بعدم التجديد لخماسي الفريق، طارق حامد وأشرف بنشرقي ومحمد أبو جبل، بجانب محمد أوناجم وعمر السعيد.

وعلم FilGoal.com أن، الزمالك متمسك بموقفه وقراره تجاه اللاعبين الذين رفض التجديد معهم حسبما أعلن رئيس النادي مرتضى منصور عقب مباراة الوداد، وترى إدارة الكرة في النادي أن الأفضل في الفترة المقبلة بناء فريق جديد.

وحسبما علم FilGoal.com، أنه لم يحدث أي تواصل بين اللاعبين وإدارة النادي في الساعات الماضية.

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: طارق حامد؟ المهلة انتهت وينتظر عرضا سعوديا.. وقد نضم من هو أفضل من ساسي بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء نبيه: لا أعرف سبب التراجع أمام الجونة.. وهذا موقف طارق حامد من لقاء الوداد

ولكن وضعت الإدارة شرطا وحيدا لطرح فكرة التجديد لأي من اللاعبين هو أن يوافق اللاعب على التجديد على بياض، قبل أن تحدد إدارة الكرة مدى احتياجها للاعب فنيا ومدى جدوى التجديد له.

ماذا عن كواليس القرار بشأن الثلاثي، بنشرقي وطارق حامد وأبو جبل؟

إدارة الزمالك في هذا الملف، ترى أن هناك لاعبين لا يقدمون مردودا قريبا من الأرقام التي يتقاضونها أو يطالبون بها مثل أشرف بنشرقي.

أما بالنسبة لطارق حامد، فإن إدارة الزمالك ترى أن هناك مسافة كبيرة بين ما عرضته على اللاعب للتجديد، وهو 40 مليون جنيه على موسمين، وبين طلباته وهو ما يقارب 3 مليون دولار في الموسم، خاصة وأن اللاعب تلقى عرضا من اتحاد جدة بنفس القيمة، حيث طلب اللاعب أن يحصل على قيمة مقاربة.

أما بخصوص أبو جبل، فإن إدارة الزمالك لا ترى أزمة في مركز حراسة المرمى في ظل طلباته المالية التي ترى وأنها مبالغ فيها، خاصة في ظل وجود محمد عواد وإمكانية استعادة محمد صبحي من فاركو ومحمود عبد الرحيم "جنش" من فيوتشر.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سلسلة من القرارات عقب الخسارة من الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما حصل الوداد المجموعة على نقطته التاسعة.

وودع الزمالك البطولة بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا حيث وصل إلى 10 نقاط ضمن بها التأهل مع الوداد.

الزمالك أشرف بنشرقي طارق حامد مرتضى منصور أمير مرتضى منصور محمد أبو جبل
نرشح لكم
5 رسائل من فيريرا: لذلك وافقت على عرض الزمالك.. وهدفنا الحصول على الدوري والكأس "قيمة المدرب أكبر من ذلك".. أمير مرتضى يكشف راتب فيريرا ومدة تعاقده والشرط الجزائي مرتضى: الفريق الذي يحصل على نقطتين فقط "ض ج".. وفيريرا "شبعان" لكنه أتى من أجل الزمالك وفاة حارس شباب الأهلي الكورة مع realme - أحمد عز يحلل خسارة الأهلي أمام صنداونز ماني يكشف ما قاله لـ محمد صلاح بعد نهائي كأس إفريقيا الإسماعيلي لـ في الجول: خرجنا بإيجابيات من مواجهة بتروجت.. ونحاول تحسين الأداء ثروت سويلم: الأندية رفضت استكمال الموسم الماضي من الكأس بدون الدوليين
أخر الأخبار
5 رسائل من فيريرا: لذلك وافقت على عرض الزمالك.. وهدفنا الحصول على الدوري والكأس 4 دقيقة | مصر
"قيمة المدرب أكبر من ذلك".. أمير مرتضى يكشف راتب فيريرا ومدة تعاقده والشرط الجزائي 9 دقيقة | مصر
مرتضى: الفريق الذي يحصل على نقطتين فقط "ض ج".. وفيريرا "شبعان" لكنه أتى من أجل الزمالك 12 دقيقة | مصر
وفاة حارس شباب الأهلي 18 دقيقة | مصر
صحفي ماركا: مبابي وقع لـ ريال مدريد منذ شهرين 24 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – "لا تراجع".. كواليس قرار الزمالك بعدم التجديد لـ بنشرقي وطارق حامد وأبو جبل ساعة | مصر
الكورة مع realme - أحمد عز يحلل خسارة الأهلي أمام صنداونز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ماني يكشف ما قاله لـ محمد صلاح بعد نهائي كأس إفريقيا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة