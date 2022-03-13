استدعاء زياش والزلزولي للقائمة الأولية للمغرب ضد الكونغو الديمقراطية

الأحد، 13 مارس 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي وفياريال - السوبر الأوروبي

أعلن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن استدعاء الثلاثي، حكيم زياش نجم تشيلسي، ونصير مزراوي ظهير أياكس، وعبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة، للقائمة الأولية لأسود الأطلس لمواجهة الكونغو الديمقراطية في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم.

وغاب زياش ومزراوي عن منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021 والتي خرج منها أسود الأطلس من دور الثمانية على يد الفراعنة.

وجاء غياب زياش ومزراوي بسبب الخلافات مع المدير الفني وحيد خليلوزيتش، والتي وصلت لإعلان زياش الاعتزال الدولي.

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ولكن يبدو وأن رحلة لقجع إلى لندن لإثناء زياش عن قراره قد أتت ثمارها، بحسب ما أوردته بي إن سبورتس.

فيما يقبل الزلزولي استدعاء منتخب المغرب بعد أن رفضه قبل كأس أمم إفريقيا 2021، مفضلا البقاء ضمن صفوف البلاوجرانا.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 25 مارس في لقاء الذهاب بملعب الشهداء، فيما يقام الإياب بملعب محمد الخامس يوم 29، من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.

حكيم زياش نصير مزراوي عبد الصمد الزلزولي المغرب
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