رابطة مجموعات ألتراس باريس: نعرف ما فعله الخليفي للنادي.. لكنه ليس مناسبا

أصدرت جماعات ألتراس باريس، التي تتكون من مجموعات مشجعين لنادي باريس سان جيرمان، بيانا انتقدت فيه الفريق بعد خروجه غير المتوقع من دوري أبطال أوروبا.

وقال البيان إن ناصر الخليفي رئيس النادي ليس الرجل المناسب لمهنته، وذلك بعدما فرط الفريق الفرنسي في تقدمه بهدفين على ريال مدريد ليخسر بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الدور ثمن النهائي.

وجاء في البيان "كيف تعتقد أن لديك القدرة على تحريك الجبال وموسمك يبدأ في فبراير؟ والبطولات المحلية تتجاوزها بسهولة. كيف تطبق خطة لعب حقيقية ولديك مجموعة من النجوم بالكاد يكملون بعضهم البعض؟".

وأضاف "كيف يكون مدرب بمثابة قائد يحترمه اللاعبون وهو بوضوح ليس صاحب القرارات؟ كيف تبني قائمة وهناك لاعبون بدلاء سعداء بعقودهم التي تتضمن رواتب كبيرة؟".

وواصل "ذاكرتنا ليست قصيرة. نعرف أن عودتنا سببها ناصر الخليفي، لكنه ليس الرجل المناسب لمهنته. النادي بحاجة إلى إعادة تنظيم على المستويات كافة ليتقدم ولابد أن يكون رئيسه حاضرا كل يوم".

رغم التدعيمات المميزة للفريق مطلع الموسم الجاري بانتداب ليونيل ميسي وجيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي وجورجينيو فينالدوم وسيرخيو راموس، إلا أنه خيب آمال جمهوره مرة أخرى.

منذ انتقال ملكية النادي إلى مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية في 2011، هيمن على البطولات المحلية في فرنسا.

لكنه لم يتوج بأي لقب قاري.

وأقصى ما بلغه باريس في دوري الأبطال كان نهائي نسخة 2019-2020 التي خسرها أمام بايرن ميونيخ بهدف.