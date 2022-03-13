الإسماعيلي لـ في الجول: خرجنا بإيجابيات من مواجهة بتروجت.. ونحاول تحسين الأداء

الأحد، 13 مارس 2022 - 11:40

كتب : ياسر الشريف

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

يرى محسن عبد المسيح المشرف على الكرة في الإسماعيلي أن فريقه خرج بعدد من الإيجابيات بعد الفوز على بتروجت بركلات الترجيح في دور الـ 32 لكأس مصر.

وقال عبد المسيح لـ FilGoal.com: "الفريق كان في حاجة إلى فوز معنوي".

وأوضح "سنركز في الفترة المقبلة على تحسين الأداء، وهذا هو الرهان الذي نسعى للفوز به".

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وأردف "سندخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية بدءا من يوم الإثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري".

وأتم "نسعى لفرض المزيد من التركيز على اللاعبين وذلك لتعديل الأداء وتحقيق الفوز الأول في الدوري".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري بـ 5 نقاط جمعها من 5 تعادلات.

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