ثروت سويلم: الأندية رفضت استكمال الموسم الماضي من الكأس بدون الدوليين

قال ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية إن الفرق المستمرة في الموسم الماضي من كأس مصر رفضت استكمال البطولة دون لاعبيها الدوليين.

وصرح سويلم عبر قناة الشمس "فكرنا في استكمال الموسم الماضي من كأس مصر بدلا من إقامة كأس الرابطة في يناير الماضي".

ثم استدرك "لكن الأندية رفضت خوض المباريات دون لاعبيها الدوليين".

وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صرح أن الموسم الماضي من كأس مصر سيستكمل في وقت لاحق.

وتتبقى 4 مباريات في البطولة أولها بين الأهلي وبيراميدز في الدور ربع النهائي.

وسيلعب الفائز ضد بتروجت في نصف النهائي.

والمتأهل للنهائي سيواجه الزمالك أو أسوان.

وتجري حاليا مباريات دور الـ32 من الموسم الحالي لكأس مصر.