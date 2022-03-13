أشعة لـ كريم فؤاد واختبار طبي لـ محمد هاني بعد عودة الأهلي من جنوب إفريقيا

سيخضع كريم فؤاد لاعب الأهلي لأشعة طبية بعد تعرضه لكدمة في مباراة الفريق ضد مضيفه ماميلودي صنداونز يوم السبت.

وخسر الأهلي بهدف في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيجري النادي اختبارا طبيا لمحمد هاني بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة بعد لقاء بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ولن يخوض لاعبو الأهلي تدريبات اليوم الأحد بعد عودتهم من جنوب إفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه المريخ السوداني يوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط مثل الهلال والمريخ بينما يتصدر صنداونز بعشر نقاط.