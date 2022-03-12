حمد إبراهيم: مباراة بتروجت ستكون بداية عودة الإسماعيلي للانتصارات

السبت، 12 مارس 2022 - 23:55

كتب : ياسر الشريف

حمد إبراهيم

شدد حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي على أن فوز فريقه على بتروجيت سيكون بوابة لعودة الفريق إلى الانتصارات في بطولة الدوري.

وتأهل الإسماعيلي إلى دور الـ 16 من كأس مصر بعد الفوز على بتروجيت بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال حمد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدي الفوز بجماهير الإسماعيلي العريضة والتي أعلم مدى حزنها على تراجع النتائج في الدوري".

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وتابع "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق ونعمل على عقد جلسات نفسية مستمرة مع اللاعبين سعيا لرفع روحهم المعنوية".

واستمر "نعد الجماهير بأن تكون المباريات المقبلة كمباريات كؤوس وأن نقاتل من أجل عبور تلك الكبوة لعودة الفريق لمسار الانتصارات".

وأضاف "مباراة اليوم بمثابة عودة الفريق لمسار الفوز وسنستغلها لمنح اللاعبين دفعة قوية لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة".

وأتم "أغلقنا صفحة الكأس بشكل نهائي وسنبدأ من الغد الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري والتي سنقاتل خلالها لحصد النقاط الثلاث".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

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