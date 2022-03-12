كالولو يحافظ بـ ميلان على صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على إمبولي

احتفظ إيه سي ميلان بصدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب على إمبولي.

وفاز ميلان بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع 29 من الدوري الإيطالي.

وسجل بيير كالولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وعاد زلاتان إبراهيموفيتش ليتواجد على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي ليشارك في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد إيه سي ميلان للنقطة 63 بعد 29 مباراة بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان الذي يلعب غدا الاحد مع تورينو ولديه مباراة مؤجلة.

ويتواجد نابولي في المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 28 مباراة.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 29 مباراة.