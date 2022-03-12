كرة طائرة - الأهلي يضمن الصدارة قبل الدربي.. والزمالك يفوز على سموحة

السبت، 12 مارس 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

حقق الأهلي انتصاره السادس على التوالي في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز بعد الفوز على طلائع الجيش.

وفاز الأهلي على الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 18 في الصدارة قبل جولتين على النهاية ليضمن الصدارة قبل الجولة الأخيرة.

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على الجانب الآخر، فاز الزمالك على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفاز الزمالك بأول شوطين بنتيجة 25-23، و25-22 قبل أن يقلص سموحة النتيجة بالفوز بالشوط الثالث 25-19، وحسم الزمالك المباراة لصالحه بالفوز بالشوط الرابع 25-22.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 11 في المركز الثالث خلف الاتحاد صاحب الـ13 نقطة.

وأصبح رصيد سموحة 10 نقاط في المركز الرابع.

ويلعب الأهلي مع الزمالك غدا في الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية.

وتقام المرحلة النهائية بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك والجيش وسموحة وهيليوبوليس والاتحاد والطيران وبتروجت.

وتم جمع الثمانية فرق في مجموعة واحدة وتقام من دور واحد لترتيب الفرق قبل مرحلة خروج المغلوب.

وبعد انتهاء السبع جولات تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب إذ تكون المواجهة كالآتي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.

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