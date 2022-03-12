الأهلي يحسم دربي السلة ويتأهل لنهائي كأس مصر

السبت، 12 مارس 2022 - 22:26

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي - كرة سلة

حقق الأهلي الفوز على الزمالك في قبل نهائي كأس مصر لكرة السلة بنتيجة 77-67.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية ليواجه الاتحاد السكندري الذي فاز في مباراة نصف النهائي الثانية.

بينما سيلعب الزمالك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام طلائع الجيش.

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وتقدم الأهلي في المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى نهايتها، وأنهى الربع الأول متقدما بنتيجة 26-19.

وفي الربع الثاني زاد الأهلي من الفارق لينتهي بنتيجة 44-34.

وانتهى الربع الثالث بتقدم الأهلي بنتيجة 64-58.

وقلص الزمالك الفارق في الربع الرابع إلى أن وصل إلى فارق ثلاثة نقاط فقط، ولكن في الأهلي استعاد السيطرة لينهي المباراة بالفوز بنتيجة 77-67.

وتقام المباراة النهائية بين الأهلي والاتحاد يوم الإثنين المقبل.

الأهلي،الزمالك كأس مصر لكرة السلة
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