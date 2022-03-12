الأهلي يحسم دربي السلة ويتأهل لنهائي كأس مصر
السبت، 12 مارس 2022 - 22:26
كتب : FilGoal
حقق الأهلي الفوز على الزمالك في قبل نهائي كأس مصر لكرة السلة بنتيجة 77-67.
وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية ليواجه الاتحاد السكندري الذي فاز في مباراة نصف النهائي الثانية.
بينما سيلعب الزمالك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام طلائع الجيش.
وتقدم الأهلي في المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى نهايتها، وأنهى الربع الأول متقدما بنتيجة 26-19.
وفي الربع الثاني زاد الأهلي من الفارق لينتهي بنتيجة 44-34.
وانتهى الربع الثالث بتقدم الأهلي بنتيجة 64-58.
وقلص الزمالك الفارق في الربع الرابع إلى أن وصل إلى فارق ثلاثة نقاط فقط، ولكن في الأهلي استعاد السيطرة لينهي المباراة بالفوز بنتيجة 77-67.
وتقام المباراة النهائية بين الأهلي والاتحاد يوم الإثنين المقبل.
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