ثلاثة أهداف ملغية.. بايرن ميونيخ يتعادل مع هوفنهايم

السبت، 12 مارس 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي بشارة أوكرانيا

تعادل بايرن ميونيخ مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الألماني.

شكل بايرن ميونيخ خطورة كبيرة في الدقائق الأولى ردا على محاولة أندري كراماريتش الأولى في الدقيقة 5 والتي تصدى لها مانويل نوير.

البداية أتت في الدقيقة 9 بتسديدة من سيرج جنابري تصدى لها الحارس أوليفر باومان، تلاه توماس مولر من عرضية وصلته بتسديدة أخرى تصدى لها الحارس ذاته في الدقيقة 16.

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وكاد ليروي ساني أن يسجل من متابعة في الدقيقة 21 ولكن مرت الكرة بجوار القائم، بينما سجل مولر هدفا في الدقيقة 27 تم إلغاؤه بداعي التسلل.

عكس هذا التيار سجل كريستوف باومجارتنر هدف هوفنهايم الأول بعد تلقيه عرضية دافيد راوم في الدقيقة 32.

كاد نيكلاس زوله أن يتعادل في الدقيقة 35 برأسية تصدى لها باومان مرة أخرى.

وفي الدقيقة 42 سجل توماس مولر وللمرة الثانية يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ولكن أخيرا قبل نهاية الشوط، تحديدا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل برأسية قوية.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل ليفاندوفسكي مجددا، ولكن تم إلغاء الهدف الثالث من نوعه بداعي التسلل.

في الدقيقة 68 سدد جنابري كرة ارتطمت بالقائم الأيسر، بينما كاد كراماريتش أن يتقتنص الفوز لهوفنهايم بتسديدة تصدى لها نوير في الدقيقة 79.

بذلك يواصل بايرن ميونيخ تصدره لترتيب الدوري الألماني بـ60 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي لعب مباراتين أقل ويملك فرصة تقليص الفارق إلى 4 نقاط، بينما يحتل هوفنهايم المركز الخامس بـ44 نقطة.

هوفنهايم بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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