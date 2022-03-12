الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت

السبت، 12 مارس 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف عبد الرحمن مجدي في شباك سموحة - الصور من حساب الإسماعيلي

تأهل الإسماعيلي إلى دور الـ16 في كأس مصر، بعدما حقق الفوز على بتروجت بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية بين الفريقين.

وفاز الإسماعيلي على بتروجت بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية.

وفي ركلات الترجيح أهدر من الإسماعيلي محمد الشامي، بينما أهدر من بتروجت كل من محمد نور ومحمود منصور.

أخبار متعلقة
الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن إمام عاشور أفضل لاعب في الجولة الـ12 سيراميكا كليوباترا يقصي الاتحاد السكندري من كأس مصر لاعبو كفر الشيخ يتحدثون عن تعليمات الفوز على فاركو.. وسر الرقم 22

وسجل للدراويش كل من عمر الوحش وأحمد مصطفى وأحمد مدبولي وعمرو الحلواني ووجيه عبد الحكيم.

وتعد المباراة هي الثالثة للإسماعيلي تحت قيادة حمد إبراهيم، الذي تعادل في الدوري مع مصر للمقاصة وفاركو.

وتأهل لدور الـ16 حتى الآن كل من إنبي والجونة وكفر الشيخ والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

وودع الاتحاد السكندري كأس مصر أيضا بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

ومن المنتظر أن تقام قرعة أخرى لتحديد مواجهات دور الـ16 لكأس مصر، وذلك بعد نهاية جميع مباريات دور الـ32 من البطولة.

الإسماعيلي كأس مصر بتروجت
نرشح لكم
الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن إمام عاشور أفضل لاعب في الجولة الـ12 سيراميكا كليوباترا يقصي الاتحاد السكندري من كأس مصر لاعبو كفر الشيخ يتحدثون عن تعليمات الفوز على فاركو.. وسر الرقم 22 بترو أتلتيكو يضرب ساجرادا بثلاثية ويتأهل رفقة الوداد.. والزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة تشكيل كأس مصر - الحلواني وهاشم يقودان دفاع الإسماعيلي.. وثلاثي في هجوم بتروجيت تشكيل كأس مصر - الحلواني وهاشم يقودان دفاع الإسماعيلي.. وثلاثي في هجوم بتروجت
أخر الأخبار
رانجنيك: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الديربي.. ورونالدو لعب المباراة الأفضل له 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يحسم دربي السلة ويتأهل لنهائي كأس مصر 12 دقيقة | رياضات أخرى
بوجبا: رونالدو لم يكن أبدا مشكلة.. لدينا أفضل مهاجم في التاريخ 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يحكم بأحكامه.. الهداف التاريخي لكرة القدم ينصر مانشستر يونايتد على توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
ثلاثة أهداف ملغية.. بايرن ميونيخ يتعادل مع هوفنهايم ساعة | الدوري الألماني
الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت ساعة | الدوري المصري
يتسلل خطوة تلو الأخرى.. يوفنتوس يجتاز سامبدوريا بثلاثية ويقلص الفارق مؤقتا ساعة | الدوري الإيطالي
الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن إمام عاشور أفضل لاعب في الجولة الـ12 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد 4 مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو