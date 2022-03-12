الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت

تأهل الإسماعيلي إلى دور الـ16 في كأس مصر، بعدما حقق الفوز على بتروجت بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية بين الفريقين.

وفاز الإسماعيلي على بتروجت بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية.

وفي ركلات الترجيح أهدر من الإسماعيلي محمد الشامي، بينما أهدر من بتروجت كل من محمد نور ومحمود منصور.

وسجل للدراويش كل من عمر الوحش وأحمد مصطفى وأحمد مدبولي وعمرو الحلواني ووجيه عبد الحكيم.

وتعد المباراة هي الثالثة للإسماعيلي تحت قيادة حمد إبراهيم، الذي تعادل في الدوري مع مصر للمقاصة وفاركو.

وتأهل لدور الـ16 حتى الآن كل من إنبي والجونة وكفر الشيخ والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

وودع الاتحاد السكندري كأس مصر أيضا بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

ومن المنتظر أن تقام قرعة أخرى لتحديد مواجهات دور الـ16 لكأس مصر، وذلك بعد نهاية جميع مباريات دور الـ32 من البطولة.