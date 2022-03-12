يتسلل خطوة تلو الأخرى.. يوفنتوس يجتاز سامبدوريا بثلاثية ويقلص الفارق مؤقتا

تغلب يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الإيطالي.

تقدم البيانكونيري في الدقيقة 23 بفضل هدف عكسي سجله المدافع الياباني مايا يوشيدا.

وفي الدقيقة 33 تحصل يوفي على ركلة جزاء بعد تدخل من عمر كولي، ليسجل منها ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة التالية.

وأجرى ماكس أليجري مدرب يوفنتوس تبديله الأول بنزول دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 65 بدلا من مويس كين.

وتحصل سامبدوريا على ركلة جزاء في الدقيقة 74، إلا أن أنطونيو كاندريفا فشل في التسجيل منها ليتصدى فويتشيك تشيزني.

وفي الدقيقة 75 حل أليكس ساندرو بدلا من أدريون رابيو.

قلص سامبدوريا الفارق في الدقيقة 84 بواسطة المغربي عبد الحميد صابري من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك.

ولكن في الدقيقة 89 أنهى موراتا المباراة بثالث الأهداف بعد تمريرة رائعة من مانويل لوكاتيلي.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 56 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر الذي لعب مباراة أقل، ونقطتين عن إنتر ميلان الذي لعب مباراتين أقل، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.