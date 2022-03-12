الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن إمام عاشور أفضل لاعب في الجولة الـ12

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية أفضل لاعب في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

واختارت الرابطة إمام عاشور لاعب وسط الزمالك كأفضل لاعب في الجولة.

وشارك إمام عاشور في فوز الزمالك على الجونة 2-1 في الجولة الـ12 من الدوري.

وخلال المباراة سجل إمام عاشور هدفا وصنع الآخر لفريقه.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الـ13 من الدوري المصري يوم 6 أبريل المقبل.