الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن إمام عاشور أفضل لاعب في الجولة الـ12
السبت، 12 مارس 2022 - 20:22
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية أفضل لاعب في الجولة الـ12 من الدوري المصري.
إمام عاشور
النادي : الزمالك
واختارت الرابطة إمام عاشور لاعب وسط الزمالك كأفضل لاعب في الجولة.
وشارك إمام عاشور في فوز الزمالك على الجونة 2-1 في الجولة الـ12 من الدوري.
وخلال المباراة سجل إمام عاشور هدفا وصنع الآخر لفريقه.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.
وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الـ13 من الدوري المصري يوم 6 أبريل المقبل.
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