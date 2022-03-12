انتهت - كأس مصر لكرة السلة.. الزمالك (67)-(77) الأهلي.. الأهلي يحسم الدربي

السبت، 12 مارس 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في دربي كرة السلة في قبل نهائي كأس مصر.

نهاية المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 77-67 ليقابل الاتحاد السكندري في المباراة النهائية

الزمالك يقلص الفارق والنتيجة الحالية 64- 58 لصالح الأهلي

أخبار متعلقة
كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا يقصي الاتحاد السكندري من كأس مصر بترو أتلتيكو يضرب ساجرادا بثلاثية ويتأهل رفقة الوداد.. والزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا لاعبو كفر الشيخ يتحدثون عن تعليمات الفوز على فاركو.. وسر الرقم 22

نهاية الربع الثالث بنتيجة 64-52 للأهلي

النتيجة الحالية تقدم الأهلي 53-43

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي بنتيجة 44-34

بداية الربع الثاني

ثلاثية خارقة من أنس أسامة من قبل نصف الملعب مع نهاية الربع الأول والأهلي يتقدم 26-19

الأهلي يتقدم 13-9

الأهلي يتقدم 7-6

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

https://www.youtube.com/watch?v=-1zY68ZueDk
الأهلي ، الزمالك ، كرة سلة دربي القاهرة
نرشح لكم
الأهلي يحسم دربي السلة ويتأهل لنهائي كأس مصر كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش اسكواش - اللقب الثاني في 2022.. علي فرج يتوج بلقب أوبتاسيا الأحمر: الجيل الحالي يستحق كل البطولات.. وهذا سبب التفوق في رميات الجزاء كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويعود لصدارة الدوري.. وسيناريوهات تتويج كل فريق انتهت كرة يد – الزمالك (34) - (28) الأهلي.. الفارس الأبيض ينتصر كرة يد - يحيى خالد يسجل في الثواني الأخيرة ويفوز على سان جيرمان في دوري الأبطال كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يتعادل والأهلي يرتقي للصدارة
أخر الأخبار
رانجنيك: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الديربي.. ورونالدو لعب المباراة الأفضل له 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يحسم دربي السلة ويتأهل لنهائي كأس مصر 13 دقيقة | رياضات أخرى
بوجبا: رونالدو لم يكن أبدا مشكلة.. لدينا أفضل مهاجم في التاريخ 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يحكم بأحكامه.. الهداف التاريخي لكرة القدم ينصر مانشستر يونايتد على توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
ثلاثة أهداف ملغية.. بايرن ميونيخ يتعادل مع هوفنهايم ساعة | الدوري الألماني
الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت ساعة | الدوري المصري
يتسلل خطوة تلو الأخرى.. يوفنتوس يجتاز سامبدوريا بثلاثية ويقلص الفارق مؤقتا ساعة | الدوري الإيطالي
الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن إمام عاشور أفضل لاعب في الجولة الـ12 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد 4 مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو