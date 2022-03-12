انتهت - كأس مصر لكرة السلة.. الزمالك (67)-(77) الأهلي.. الأهلي يحسم الدربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في دربي كرة السلة في قبل نهائي كأس مصر.

نهاية المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 77-67 ليقابل الاتحاد السكندري في المباراة النهائية

الزمالك يقلص الفارق والنتيجة الحالية 64- 58 لصالح الأهلي

نهاية الربع الثالث بنتيجة 64-52 للأهلي

النتيجة الحالية تقدم الأهلي 53-43

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي بنتيجة 44-34

بداية الربع الثاني

ثلاثية خارقة من أنس أسامة من قبل نصف الملعب مع نهاية الربع الأول والأهلي يتقدم 26-19

الأهلي يتقدم 13-9

الأهلي يتقدم 7-6

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

https://www.youtube.com/watch?v=-1zY68ZueDk