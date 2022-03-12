انتهت - كأس مصر لكرة السلة.. الزمالك (67)-(77) الأهلي.. الأهلي يحسم الدربي
السبت، 12 مارس 2022 - 20:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في دربي كرة السلة في قبل نهائي كأس مصر.
نهاية المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 77-67 ليقابل الاتحاد السكندري في المباراة النهائية
الزمالك يقلص الفارق والنتيجة الحالية 64- 58 لصالح الأهلي
نهاية الربع الثالث بنتيجة 64-52 للأهلي
النتيجة الحالية تقدم الأهلي 53-43
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي بنتيجة 44-34
بداية الربع الثاني
ثلاثية خارقة من أنس أسامة من قبل نصف الملعب مع نهاية الربع الأول والأهلي يتقدم 26-19
الأهلي يتقدم 13-9
الأهلي يتقدم 7-6
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
https://www.youtube.com/watch?v=-1zY68ZueDk
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