كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش

السبت، 12 مارس 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري وطلائع الجيش - كرة سلة

تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على طلائع الجيش في مباراة نصف النهائي بنتيجة 82-60.

حسم الاتحاد السكندري الربع الأول بتقدمه على طلائع الجيش بنتيجة 30 16.

وواصل الاتحاد تقدمه في الربع الثاني لينهي الشوط الأول بنتيجة 43-28.

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وقلص طلائع الجيش الفارق في الربع الثالث والذي انتهى بنتيجة 62-52.

وفي الربع الرابع الرابع أعاد الاتحاد السكندري سيطرته على المباراة لينهيها بنتيجة 82-60.

وحجز الاتحاد السكندري مقعدا في المباراة النهائية والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وينتظر الاتحاد في النهائي الفائز في مباراة الأهلي والزمالك والتي ستقام بعد قليل.

كرة سلة الاتحاد السكندري طلائع الجيش
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