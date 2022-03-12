كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش

تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على طلائع الجيش في مباراة نصف النهائي بنتيجة 82-60.

حسم الاتحاد السكندري الربع الأول بتقدمه على طلائع الجيش بنتيجة 30 16.

وواصل الاتحاد تقدمه في الربع الثاني لينهي الشوط الأول بنتيجة 43-28.

وقلص طلائع الجيش الفارق في الربع الثالث والذي انتهى بنتيجة 62-52.

وفي الربع الرابع الرابع أعاد الاتحاد السكندري سيطرته على المباراة لينهيها بنتيجة 82-60.

وحجز الاتحاد السكندري مقعدا في المباراة النهائية والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وينتظر الاتحاد في النهائي الفائز في مباراة الأهلي والزمالك والتي ستقام بعد قليل.