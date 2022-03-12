لاعبو كفر الشيخ يتحدثون عن تعليمات الفوز على فاركو.. وسر الرقم 22

السبت، 12 مارس 2022 - 19:55

كتب : رضا السنباطي

فريق كفر الشيخ

حقق كفر الشيخ أولى مفاجآت دور الـ 32 من كأس مصر بالفوز على فاركو بهدفين دون مقابل ليتأهل إلى دور الـ 16.

وتحدث لاعبو كفر الشيخ عن المباراة وكيفية تحقيق المفاجئة وإقصاء فاركو في تصريحات عبر FilGoal.com.

وقال مصطفى عبده المدير الفني للفريق: "خسرت تحقيق لقب كأس مصر كلاعب بالخسارة في النهائي مرتين مع غزل المحلة وأسعى لتحقيق مفاجئة مع كفر الشيخ، تعليماتي كانت التركيز واللعب على الإنتصار لأن لاعبي فريقي قادرون على ذلك والملعب ساعدنا أيضا لمشاركتنا عليه أكثر من مرة".

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وتابع "أيمن موكا لم يكن المسدد الاول لركلات الجزاء ولكنه أجاد في التدريبات الأخيرة لذلك سدد الركلة بنجاح، وبعد الطرد الأول والهدف أخبرن اللاعبين بأن ينسوا الطرد ويلعبوا كأنهم ١١ لاعبا في الملعب مع التركيز على استغلال العرضيات سواء من الركنيات أو الضربات الثابته لذلك سجل مفتاح الفوز، وسنعمل على التركيز في كل مباراة حتى نحقق هدفنا والطموح مستمر".

وتحدث محمد فتحي حارس مرمى الفريق قائلا: "

أخبر اللاعبين بأننا سنحقق المفاجئة لأننا نستحق ذلك بأدائنا المميز في الدوري وكنت أخشى عرضيات عزمي جومة ظهير أيسر فاركو لأنه يلعبها بطريقة منخفضة تشكل خطورة على تعاملي معها عكس لو كانت مرتفعة وكنت أطلب من اللاعبين تسديدها بعيدا حتي لا نخطئ،".

وأضاف "الانتصار أتى من بعد الطرد والهدف لاننا نسينا بأننا ننقص لاعبا في الملعب لذلك حققنا الانتصار، وتعليمات الجهاز الفني بين الشوطين كانت واضحة بالتركيز الجيد وتقليل الأخطاء".

وقال أحمد كفتة لاعب كفر الشيخ :"أشارك في مركز صناعة اللعب وبعد الطرد تغير مركزي من أجل الدفاع ومساعدة زملائي فكان لدينا الطموح لصناعة الفوز وكان الهدف هو نهاية المباراة في وقتها الأصلي وطريقتنا في الدوري لم تتغير عن مباراة اليوم وهي 4231".

واستمر "أرتدي القميص 22 حبا في محمد أبو تريكة فهو مثال جيد لكل اللاعبين".

وتحدث أيمن موكا لاعب الفريق قائلا: "وفقني الله في تسديد ركلة الجزاء بإتقان من أجل العودة للمباراة وكنا نسعى لتقليل المساحات حتى لا نشعر بالطرد بتعليمات الجهاز الفني ثم حققنا الانتصار".

كما قال محمد نبيل مدافع الفريق: "التعليمات كانت عدم منح فرصة لمهاجمي فاركو وإبعاد الكرة عن منطقة الجزاء والالتزام سر الانتصار لأننا نضم عناصر مميزة قادرة على الفوز".

كفر الشيخ ، فاركو ، كأس مصر
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