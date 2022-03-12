بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يتعادل في الوقت القاتل مع يونيون برلين

السبت، 12 مارس 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

تعادل شتوتجارت مع مضيفه يونيون برلين في الدقائق الأخيرة، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة المصري عمر مرموش جناح شتوتجارت منذ بداية اللقاء وحتى صافرة النهاية.

تقدم تايو أوونيي لصالح برلين بهدف في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

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وفي الدقيقة 90 اقتنص ساسا كالادزيتش هدف التعادل بعد تمريرة حاسمة من بورنا سوسا.

التعادل لم يكفِ شتوتجارت للخروج من منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز السادس عشر بـ23 نقطة.

على الناحية الأخرى يحتل يونيون برلين المركز السابع بـ 38 نقطة.

عمر مرموش شتوتجارت الدوري الألماني
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