الدرجة الثانية - فوز تليفونات بني سويف وتعادل سوهاج والفيوم في مجموعة الصعيد

أقيمت مباريات الجولة 22 من منافسات مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، حيث تعادل قنا مع بني سويف بهدفين لكل فريق.

سجل إبراهيم حسن وهيثم الصفتي هدفي قنا، بينما سجل أمين ميدو وحسام عيسى لبني سويف.

أيضا تعادل سوهاج مع الفيوم بهدف لمثله، حيث سجل إسلام فتحي هدف الفيوم، وتعادل مؤمن محسن من ركلة جزاء.

وتغلب تليفونات بني سويف على بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل أحمد وائل وهيثم جميل وفتحي جمال أهداف التليفونات، بينما سجل وليد عطية هدفي البترول.

وتعادل الإعلاميين مع الألومنيوم بدون أهداف.

وتقام غدا مباراة البداري مع ملوي، بينما يلعب المدينة المنورة مع كيما أسوان يوم الثلاثاء، ويلعب المنيا مع ديروط في يوم الجمعة ختام الجولة 22.