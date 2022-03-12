تشكيل كأس مصر - الحلواني وهاشم يقودان دفاع الإسماعيلي.. وثلاثي في هجوم بتروجيت

السبت، 12 مارس 2022 - 17:38

كتب : ياسر الشريف

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

أعلن كل من حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي وياسر رجب مدرب بتروجيت عن تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الإسماعيلي مع بتروجيت على ستاد الإسماعيلية في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويدفع حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي بالثلاثي جون موريل، ودييجو فرندناو ومحمد عبدالسميع في خط الهجوم.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي

الحارس: محمد فوزي

الدفاع: محمد بيومي - محمد نصر - محمد هاشم - عمرو الحلواني

الوسط: عماد حمدي - محمد عادل - حسن ياسين

الهجوم: جان موريل - دييجو فرندناو - محمد عبد السميع

بينما جاء تشكيل بتورجيت كالآتي

الحارس: بونجا

الدفاع: أحمد عبد الرسول - هادي رياض - مصطفى معوض - محمد منصور

الوسط: إسلام كانو - محمد شطة - سامح إبراهيم

الهجوم: محمود فيليكس - إسلام هشام عبد الرحمن السكران.

الإسماعيلي بتروجت كأس مصر
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