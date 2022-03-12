الدوري التركي - ريان البديل يتفوق على كريم حافظ في صراع القاع

واصل ألتاي سبور استفاقته في الدوري التركي بحصد الفوز الثاني له في آخر 3 مباريات ضد مالاطيا سبور في الجولة 29 من الدوري التركي.

ويتنافس كلا الفريقين على الهروب من مراكز الهبوط، إذ يتذيل مالاطيا سبور والذي يلعب له كريم حافظ قاع الترتيب برصيد 20 نقطة.

بينما يحتل ألتاي الذي يلعب له أحمد ياسر ريان المركز السابع عشر –أول مراكز التأهل- برصيد 29 نقطة.

وشارك كريم حافظ أساسيا مع مالاطيا سبور فيما بدأ أحمد ياسر على مقاعد بدلاء ألتاي.

📄 İlk 1️⃣1️⃣'imiz 🚑 Buğra ve Abdulsamed sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.#ALTvYMS pic.twitter.com/C0jF7OxRFq — Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) March 12, 2022

كريم حافظ تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 44 استطاع البرتغالي ماركو بياكسو من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء.

وشارك أحمد ياسر ريان في الدقيقة 77 من عمر اللقاء بدلا من التشيلي سيزار بيناريس.

ويبتعد ألتاي عن جيرسن سبور بفارق 3 نقاط للهروب من مراكز الهبوط قبل 9 جولات على النهاية.