الدوري التركي - ريان البديل يتفوق على كريم حافظ في صراع القاع

السبت، 12 مارس 2022 - 17:37

كتب : FilGoal

كريم حافظ

واصل ألتاي سبور استفاقته في الدوري التركي بحصد الفوز الثاني له في آخر 3 مباريات ضد مالاطيا سبور في الجولة 29 من الدوري التركي.

ويتنافس كلا الفريقين على الهروب من مراكز الهبوط، إذ يتذيل مالاطيا سبور والذي يلعب له كريم حافظ قاع الترتيب برصيد 20 نقطة.

بينما يحتل ألتاي الذي يلعب له أحمد ياسر ريان المركز السابع عشر –أول مراكز التأهل- برصيد 29 نقطة.

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وشارك كريم حافظ أساسيا مع مالاطيا سبور فيما بدأ أحمد ياسر على مقاعد بدلاء ألتاي.

كريم حافظ تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 44 استطاع البرتغالي ماركو بياكسو من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء.

وشارك أحمد ياسر ريان في الدقيقة 77 من عمر اللقاء بدلا من التشيلي سيزار بيناريس.

ويبتعد ألتاي عن جيرسن سبور بفارق 3 نقاط للهروب من مراكز الهبوط قبل 9 جولات على النهاية.

ألتاي مالاطيا سبور الدوري التركي أحمد ياسر ريان كريم حافظ
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