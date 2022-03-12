تشكيل كأس مصر - الحلواني وهاشم يقودان دفاع الإسماعيلي.. وثلاثي في هجوم بتروجت
السبت، 12 مارس 2022 - 17:36
كتب : FilGoal
أعلن كل من حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي وياسر رجب مدرب بتروجيت عن تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.
ويلعب الإسماعيلي مع بتروجيت على ستاد الإسماعيلية في دور الـ 32 من كأس مصر.
ويدفع حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي بالثلاثي جون موريل، ودييجو فرندناو ومحمد عبدالسميع في خط الهجوم.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي
الحارس: محمد فوزي
الدفاع: محمد بيومي - محمد نصر - محمد هاشم - عمرو الحلواني
الوسط: عماد حمدي - محمد عادل - حسن ياسين
الهجوم: جان موريل - دييجو فرندناو - محمد عبد السميع
بينما جاء تشكيل بتورجيت كالآتي
الحارس: بونجا
الدفاع: أحمد عبد الرسول - هادي رياض - مصطفى معوض - محمد منصور
الوسط: إسلام كانو - محمد شطة - سامح إبراهيم
الهجوم: محمود فيليكس - إسلام هشام عبد الرحمن السكران.
نرشح لكم
محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك تشكيل كأس مصر - الحلواني وهاشم يقودان دفاع الإسماعيلي.. وثلاثي في هجوم بتروجيت الجونة يقصي بنها من كأس مصر بثلاثية دوري أبطال إفريقيا - صنداونز يكرر فوزه على الأهلي ويضع قدما في ربع النهائي بعد وداع الكأس.. فاركو يوجه الشكر لـ مجدي عبد العاطي انتهت دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1) (0) الأهلي تشكيل الأهلي – كريم فؤاد أساسي.. وتاو وشريف يقودان الهجوم ضد صنداونز مرتضى منصور يوضح حقيقة إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم