الجونة يقصي بنها من كأس مصر بثلاثية

فاز الجونة على ضيفه بنها بنتيجة 3-1 اليوم السبت على ملعب الأول في دور الـ32 لكأس مصر 2021-2022.

وتقدم الجونة بهدف إسلام رشدي بعدما حول كعب شيملس بيكلي في الدقيقة 10.

وأضاف طارق سامي برأسية الهدف الثاني للفريق الساحلي في الدقيقة 30.

وتصدى حسين السيد لركلة جزاء انبرى لها حسن زكريا في الدقيقة 51.

وقلص بنها الفارق في الدقيقة 83 عن طريق حسن زكريا الذي حوّل عرضية من الجهة اليسرى.

وأنهى كريم طارق اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

وبات الجونة رابع فريق يعبر لثمن نهائي البطولة بعد المقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ الذي استطاع إقصاء فاركو يوم الجمعة في نتيجة مفاجئة.

وتحدد القرعة مواجهات البطولة من الدور ثمن النهائي إلى النهائي.

وأقصى ما وصل إليه الجونة في البطولة كان الدور ربع النهائي موسم 2010-2011 قبل أن يخسر أمام الزمالك بنتيجة 3-2.

ويستضيف الجونة فريق المقاولون يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.