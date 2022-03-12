بمشاركة كهربا كبديل.. هاتاي يفوز ويشدد الخناق على تريزيجيه وكوكا
السبت، 12 مارس 2022 - 15:22
كتب : FilGoal
شارك محمود عبد المنعم "كهربا" بديلا في فوز فريقه هاتاي سبور على فاتح كاراجومروك في الجولة 29 من الدوري التركي.
محمود كهربا
النادي : هاتاي سبور
وفاز هاتاي بنتيجة 3-0 على ضيفه ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس وعلى بُعد نقطة من المركز الثالث.
وتقدم هاتاي في النتيجة عن طريق الجورجي سابا لوبسانيدزي في الدقيقة 29.
وأضاف المغربي أيوب الكعبي الهدف الثاني في المباراة بعد 5 دقائق من الهدف الأول.
الدولي المغربي عزز تقدم هاتاي بالهدف الثالث في الدقيقة 58 ومسجلا هدفه الثاني في المباراة.
𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐘𝐎𝐔𝐁 𝐄𝐋 𝐊𝐀𝐀𝐁𝐈 👑#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/z29lNTA5AF— Hatayspor (@Hatayspor_FK) March 12, 2022
وانفرد الكعبي بصدارة هدافي الدوري التركي برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن أقرب منافسيه.
وشارك كهربا بديلا في الدقيقة 88 بدلا من لوبسانيدزي، ليظهر للمرة الثامنة بقميص الفريق الموسم الحالي.
وكان كهربا قد جلس على دكة البدلاء في الجولتين السابقتين.
⏱️88
Isaac yerine Fatih
Mehdi yerine Selimcan
Saba yerine Kahraba— Hatayspor (@Hatayspor_FK) March 12, 2022
وينافس هاتاي سبور بقيادة كهربا، باشاك شهير صاحب المركز الثالث والذي يلعب به محمود حسن "تريزيجيه" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
كما يقترب أيضا من المركز الثاني والذي يحتله كونيا سبور التركي والذي يلعب له أحمد حسن كوكا معارا من أولمبياكوس اليوناني.