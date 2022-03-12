بمشاركة كهربا كبديل.. هاتاي يفوز ويشدد الخناق على تريزيجيه وكوكا

السبت، 12 مارس 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

كهربا - هاتاي سبور

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" بديلا في فوز فريقه هاتاي سبور على فاتح كاراجومروك في الجولة 29 من الدوري التركي.

وفاز هاتاي بنتيجة 3-0 على ضيفه ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس وعلى بُعد نقطة من المركز الثالث.

وتقدم هاتاي في النتيجة عن طريق الجورجي سابا لوبسانيدزي في الدقيقة 29.

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وأضاف المغربي أيوب الكعبي الهدف الثاني في المباراة بعد 5 دقائق من الهدف الأول.

الدولي المغربي عزز تقدم هاتاي بالهدف الثالث في الدقيقة 58 ومسجلا هدفه الثاني في المباراة.

وانفرد الكعبي بصدارة هدافي الدوري التركي برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن أقرب منافسيه.

وشارك كهربا بديلا في الدقيقة 88 بدلا من لوبسانيدزي، ليظهر للمرة الثامنة بقميص الفريق الموسم الحالي.

وكان كهربا قد جلس على دكة البدلاء في الجولتين السابقتين.

وينافس هاتاي سبور بقيادة كهربا، باشاك شهير صاحب المركز الثالث والذي يلعب به محمود حسن "تريزيجيه" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كما يقترب أيضا من المركز الثاني والذي يحتله كونيا سبور التركي والذي يلعب له أحمد حسن كوكا معارا من أولمبياكوس اليوناني.

محمود عبد المنعم كهربا كهربا الدوري التركي هاتاي سبور
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