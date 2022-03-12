بعد وداع الكأس.. فاركو يوجه الشكر لـ مجدي عبد العاطي

السبت، 12 مارس 2022 - 15:06

كتب : أحمد الخولي

مجدي عبد العاطي - المدير الفني لفريق فاركو

وجه عز يشار حسن رئيس نادى فاركو الشكر لمجدى عبد العاطى وجهازه المعاون على الفترة التي قضاها كمدير فني.

وودع فاركو بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بعدما خسر من كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

ويستعد فاركو لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الرابعة عصر الخميس المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

أخبار متعلقة
أولى مفاجآت كأس مصر.. كفر الشيخ يقلب تأخره أمام فاركو بتسعة لاعبين فاركو يتعادل مع الإسماعيلي ويؤجل انتصار الدراويش الأول في الدوري مؤتمر موسيماني: الفوز على فاركو اعتذار لجمهور الأهلي بعد الهزيمة من صنداونز تدريبات تأهيلية لـ عمر رضوان والشامي للحاق بمواجهة فاركو

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة.

وفاز في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلهم.

يذكر أن مجدي عبد العاطي هو من قاد فاركو للتأهل التاريخي للفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتعد تجربة فاركو هي الثانية لـ عبد العاطي في الدوري الممتاز بعدما سبق أن قاد أسوان للتأهل للدوري الممتاز موسم 2019-2020 ورحل بعد نهاية الدور الأول من قيادة الفريق.

فاركو الدوري المصري مجدي عبد العاطي
نرشح لكم
مرتضى منصور يوضح حقيقة إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم إيسترن كومباني يحول استعارة فراس عيفية إلى عقد حتى 2026 جمال علام: الحكم المخطئ سيتم الإعلان عن عقوبته.. ورأيت في محمد صلاح قائدا كبيرا مواعيد مباريات اليوم السبت 12-3-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد صنداونز وصلاح وقمة سلة الكأس أمير مرتضى: طارق حامد؟ المهلة انتهت وينتظر عرضا سعوديا.. وقد نضم من هو أفضل من ساسي أمير مرتضى: قرارات عدم التجديد للخماسي مدروسة.. والبعض لا يضع الزمالك أولوية بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء صالح جمعة يبدأ ثاني مراحل التأهيل بعد إصابته بوتر أكيليس
أخر الأخبار
بمشاركة كهربا كبديل.. هاتاي يفوز ويشدد الخناق على تريزيجيه وكوكا 15 دقيقة | المحترفون
بعد وداع الكأس.. فاركو يوجه الشكر لـ مجدي عبد العاطي 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي (0)(0) الترجي.. الضيف يهدد 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1) (0) الأهلي.. فرصة جديدة لأصحاب الأرض 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إقصاء أبراموفيتش من إدارة تشيلسي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيرديناند: هل يريد محمد صلاح أن يصبح أيقونة في ليفربول للأبد؟ أم أن الأمر يتعلق بالمال؟ 59 دقيقة | المحترفون
مباشر في إنجلترا - برايتون (0)(1) ليفربول.. رفاق صلاح يضغطون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي – كريم فؤاد أساسي.. وتاو وشريف يقودان الهجوم ضد صنداونز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد