بعد وداع الكأس.. فاركو يوجه الشكر لـ مجدي عبد العاطي

وجه عز يشار حسن رئيس نادى فاركو الشكر لمجدى عبد العاطى وجهازه المعاون على الفترة التي قضاها كمدير فني.

وودع فاركو بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بعدما خسر من كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

ويستعد فاركو لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الرابعة عصر الخميس المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة.

وفاز في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلهم.

يذكر أن مجدي عبد العاطي هو من قاد فاركو للتأهل التاريخي للفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتعد تجربة فاركو هي الثانية لـ عبد العاطي في الدوري الممتاز بعدما سبق أن قاد أسوان للتأهل للدوري الممتاز موسم 2019-2020 ورحل بعد نهاية الدور الأول من قيادة الفريق.