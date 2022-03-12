إيسترن كومباني يحول استعارة فراس عيفية إلى عقد حتى 2026
السبت، 12 مارس 2022 - 13:44
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي إيسترن كومباني اليوم السبت تفعيل بند شراء لاعبه التونسي فراس عيفية بعقد يمتد إلى 2026.
فراس عيفية
النادي : إيسترن كومباني
وأوضح النادي أن علاء عبد العال مدرب الفريق طلب استمرار الجناح البالغ عمره 24 عاما.
واستعار كومباني اللاعب عيفية مطلع الموسم الجاري من نادي النجم الساحلي التونسي.
وفي الدوري المصري الممتاز شارك عيفية في 3 مباريات وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.
ولعب عيفية للأولمبي الباجي ومثل منتخب تونس الأولمبي.
ويحتل كومباني المركز 16 في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط.
ويحل الفريق ضيفا على غزل المحلة الأحد في دور الـ32 لكأس مصر.
ثم يستضيف طلائع الجيش في الدوري يوم الخميس.
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