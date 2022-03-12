ليكيب تكشف مصير ميسي ونيمار مع باريس سان جيرمان

من المتوقع أن يبقى ليونيل ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان الموسم المقبل رغم التوديع المبكر لـ دوري أبطال أوروبا.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وخسر سان جيرمان بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بالخسارة من ريال مدريد بنتيجة 3-2.

وظهرت تقارير عقب المباراة تشير لإمكانية رحيل الثنائي عن الفريق في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن رحيل الأرجنتيني غير وارد رغم أن مردوده في الملعب كان محبطا إلا أنه بدأ يتأقلم مع الأجواء ويمتلك عاما آخر في عقده مع خيار التمديد.

مع اقتراب كأس العالم في نهاية العام الجاري، يركز ميسي على المنافسة وقد قدم له باريس سان جيرمان بيئة رفيعة المستوى للاستعداد لها.

الأرجنتيني البالغ 34 عاما خاض الموسم الجاري 25 مباراة سجل 7 وصنع 11 هدفا في جميع المسابقات مع باريس.

وأضاف التقرير أن نيمار في نفس الحالة الذهنية ولم يُبد أي رغبة في الرحيل.

وأوضح التقرير أن إمكانية رحيل الثنائي صعب للغاية في ظل العقود والرواتب المرتفعة التي يتقاضونها في باريس حاليا.

وكان نيمار قد جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 براتب يصل إلى 30 مليون يورو صافي من الضرائب.

وسجل نيمار الموسم الحالي 4 أهداف وصنع 5 في 19 مباراة بكل المسابقات.