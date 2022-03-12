تشكيل ليفربول - محمد صلاح وماني ودياز يواجهون برايتون

فيرديناند: هل يريد محمد صلاح أن يصبح أيقونة في ليفربول للأبد؟ أم أن الأمر يتعلق بالمال؟

بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يعود بتعادل سلبي من برشلونة

كرة يد - يحيى خالد يسجل في الثواني الأخيرة ويفوز على سان جيرمان في دوري الأبطال

انتهت الدوري الأوروبي - برشلونة (0) (0) جالاتاسراي

تشكيل الدوري الأوروبي - مصطفى محمد أساسي ضد برشلونة

كاراجر: العالم سينقسم بين صلاح ومبابي كما حدث مع ميسي ورونالدو

زميله السابق: أتمنى ألا ينجح محمد صلاح في تسجيل هاتريك بمباراته القادمة

إنزاجي: هدف محمد صلاح في مباراة الذهاب أسقطنا أرضا