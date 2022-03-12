تشكيل ليفربول - محمد صلاح وماني ودياز يواجهون برايتون
السبت، 12 مارس 2022 - 13:31
كتب : FilGoal
أعلن ليفربول تشكيله لمواجهة مضيفه برايتون اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-أرنولد
وسط الملعب: نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون
الهجوم: لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح
وينطلق اللقاء الساعة 2:30 عصر السبت وتنقله قناة beIN Premium 1.
ويسعى ليفربول لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري وحامل اللقب.
ويحتل ليفربول وصافة الترتيب مبتعدا بست نقاط عن سيتي وله لقاء مؤجل.
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