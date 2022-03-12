اسكواش - اللقب الثاني في 2022.. علي فرج يتوج بلقب أوبتاسيا

السبت، 12 مارس 2022 - 12:22

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

علي فرج يحقق ثاني بطولة في 2021..لاعب وادى دجلة يفوز بلقب أوبتاسيا للاسكواش في لندن.

حقق علي فرج ثاني ألقابه في 2022 بالفوز بلقب أوبتاسيا للاسكواش في لندن أمس الجمعة.

وفاز علي فرج على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-1) في مباراة مثيرة استمرت لـ(53) دقيقة، بواقع نقاط، (13-11)،(11-8)،(11-8)،(4-11).

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المصنف الثاني عالميا فاز في مشواره بالبطولة على محمد الشربيني في الأدوار التمهيدية، وجويل ماكين في ربع النهائي، ونيكولاس مولير في النصف النهائي بنتيجة 3-0، ليصعد لمواجهة اللاعب دييجو إلياس ويتغلب عليه بمجموع أشواط بنتيجة 3-1

وتصنف بطولة أوبتاسيا من الفئة الذهبية ببطولات الاسكواش، حيث يبلغ مجموع جوائزها 109 آلاف دولار، وبتحقيق علي فرج هذه البطولة يضيف البطولة الثانية له هذا العام بعد بطولة هيوستن المفتوحة في الولايات المتحدة.

وسجل إنجازا جديدا حيث سبق أن توج اللاعب ببطولة كأس العالم مرتين 2019، 2021، وبطولة أوراكل نت سويت للاسكواش العام الماضي، ووصافة بطولة بريطانيا المفتوحة.

وشددد فرج على سعيه لمواصلة مشوار تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة، واقتناص مزيد من الألقاب وذلك من خلال مواصلة التدرب بجدية وتطوير مستواه للعودة لصدارة التصنيف الدولي للاعبي الاسكواش مرة ثانية.

علي فرج اسكواش أوبتاسيا للاسكواش
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