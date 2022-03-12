جمال علام: الحكم المخطئ سيتم الإعلان عن عقوبته.. ورأيت في محمد صلاح قائدا كبيرا

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب وإمكانية استقدام حكام أجانب في الدوري.

وكذلك تطرق للحديث عن دور محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكل ما يلي قاله جمال علام عبر أون تايم سبورتس 1:

شوقي غريب

"قبل قدومنا كان هناك لغط حول الاستغناء عن الطاقم الفني للمنتخب الأولمبي ثم عودته مرة أخرى، عندما جئنا سألنا على موعد أول ارتباط للمنتخب الأولمبي قيل لنا أنه سيكون في أغسطس 2023".

"فلدينا وقت لاختيار جهاز فني للمنتخب الأولمبي، وما حدث باختيار الجهاز مرة أخرى بعد إقالته ليس لدي تعليق عليه، ونريد إعطاء الفرصة لآخرين في المهمة المقبلة".

"موعد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي؟ في منتصف العام الجاري".

"الأسماء المرشحة للمنتخب الأولمبي؟ لم نتواصل مع أي مدرب حتى الآن ولم نبدأ الاختيارات".

"مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي؟ يعتمد الأمر على إمكانيات اتحاد الكرة ومواردنا في الاتحادات الدولي والإفريقي والعربي".

حكام أجانب للدوري

"رابطة الأندية فتحت المجال لاستقدام حكام أجانب، والباب مفتوح لأي ناد يرغب في ذلك".

"نثق في حكامنا وينقصهم، وأنشأنا إدارة للتحكيم في اتحاد الكرة وهدفنا تثقيف الحكام وترقية الحكام الجيدين من الدرجة الأدنى وإقامة دورات تدريبية".

"اخترنا رئيس لجنة حكام ومخطط أحمال ومحاضر في كل محافظة تحت اتحاد الكرة بقيادة عصام عبد الفتاح".

"الثقة داخل الملعب هي ما تفرق بين الحكم المصري والأجنبي، ويجب ألا يكون الحكم شماعة لأي فريق يخسر".

"الحكم الذي يخطئ سيتم الإعلان عن عقوبته، وذلك من ضمن الشروط الموضوعة في خطة لتطوير الحكام، وسيتم النظر في العقوبات من اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الحكام".

"لماذا نقبل الخطأ من الحكم الأجنبي وليس المصري؟".

محمد صلاح

"دور محمد صلاح لم يقتصر على تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي وحد المشجعين حول المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2021".

"صلاح كان يجتمع مع اللاعبين ويعطيهم الدوافع ويتفق معهم على أن اسم مصر أكبر من اسم أي لاعب".

"يقدم صلاح مجهودا رهيبا، هو قدوة للاعبي المنتخب وعرف كيف (يلم) اللاعبين ويشعرهم بالمسؤولية تجاه البلد، رأيت في محمد صلاح لاعبا وقائدا كبيرا جدا".