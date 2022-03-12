جمال علام يكشف مصير النسخة الماضية من كأس مصر

السبت، 12 مارس 2022 - 01:23

كتب : FilGoal

جمال علام

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن مصير النسخة السابقة من كأس مصر والتي تعود للموسم الماضي ولم تنتهِ بعد بالتزامن مع بداية النسخة الجديدة.

وقال علام في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "ليس لدينا حرج في شيء. لدينا كأسين، وكان هناك فرصة كبيرة للمجلس السابق أن ينهي الكأس ويجري الدوري بطريقة مختلفة حتى لا يستمر لسبتمبر القادم".

وأوضح "أعلن أننا لم نقرر إلغاء الكأس القديم. سيلعب مع الكأس الجديد وستوضع أماكن لهما في الجدول، إلا إذا كانت الأندية هي المتضررة".

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وتابع "لم نقل أننا سنلغي كأس الموسم الماضي. إذا كان هناك متضرر يمكنه ألا يلعب في الكأس القديم إذا أراد، ولكننا لم نقل أن بداية الكأس الجديد تعني إلغاء القديم".

وبدأت منافسات دور الـ32 في كأس مصر للموسم الحالي، بينما توقف كأس الموسم الماضي قبل نهايته ولم يستكمل حتى الآن.

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