ماركا: مبابي سيوقع لـ ريال مدريد الجمعة المقبل.. ومكافأة خيالية

السبت، 12 مارس 2022 - 01:01

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يسجل ويحتفل مع باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اقتراب الفرنسي كيليان مبابي من التوقع لـ ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فأن مبابي سيوقع لـ ريال مدريد منتصف الأسبوع المقبل، وأشار التقرير إلى أن "كل شيء يشير إلى أن الأمر سينتهي قبل يوم الجمعة".

سيحصل مبابي على مكافأة توقيع قد تصل إلى حوالي 60 أو 80 مليون يورو.

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وسيبلغ راتبه حوالي 25 مليونا صافيا في الموسم الواحد.

ووصفت الصحيفة أن ضم مبابي "سيكون تتويجا للتوقيع الذي أصبح الهدف الرئيسي والأولوية للكيان الذي يرأسه فلورنتينو بيريز".

وأضاف التقرير "شيء آخر سيكون إضفاء الطابع الرسمي على التوقيع، والذي لن يتم بالتأكيد حتى نهاية الموسم، حيث لا يزال مبابي نفسه منغمسا في الصراع على الدوري الفرنسي مع فريقه الحالي. لطالما كان ريال مدريد محترما جدا للوقت والشكليات".

وحاول ريال مدريد ضم اللاعب الفرنسي الصيف الماضي بمقابل وصل لـ 250 مليون يورو، إلا أن النادي الفرنسي رفض بيع نجمه.

وينتهي تعاقد مبابي مع العملاق الباريسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض دون الرجوع لنادي في الستة أشهر الأخيرة.

وأقصى ريال مدريد خصمه باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين رغم أن مبابي سجل هدفي الفريق الفرنسي في حديقة الأمراء وسانتياجو بيرنابيو.

اللاعب صاحب الـ 23 عاما كان قد انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادما من موناكو، وخلال تلك الفترة شارك مع الفريق في 206 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 153 هدفا وصناعة 77 آخرين.

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