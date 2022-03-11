"لالتزامه الصمت".. أوكرانيا تجرد أسطورتها تيموشوك من كل ألقابه وتوقفه مدى الحياة

الجمعة، 11 مارس 2022 - 22:04

كتب : FilGoal

أناتولي تيموشوك

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عن مجموعة من القرارات والعقوبات الصارمة في حق أناتولي تيموشوك القائد الأسبق للمنتخب الوطني.

ووُقِّعَت العقوبات، وفقًا لبيان الاتحاد الأوكراني، بسبب التزام تيموشوك الصمت بشأن الحرب التي شنتها روسيا على بلاده.

كما شجب الاتحاد الأوكراني استمرار تيموشوك في منصبه كمساعد مدرب في نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، واعتبره تصرفًا دمّر صورة الكرة الأوكرانية.

وجاءت العقوبات كالآتي:

  • تجريده من الرخصة التدريبية التي حصل عليها من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم.
  • مطالبة الدولة الأوكرانية بحرمان وتجريد تيموشوك من كل الجوائز والألقاب الفخرية التي حصل عليها.
  • تجريده من كل الألقاب الكروية التي حصدها داخل أوكرانيا.
  • إزالته من قائمة اللاعبين الدوليين لمنتخب أوكرانيا.
  • حرمانه مدى الحياة من المشاركة في أي نشاط كروي على أرض أوكرانيا.

تيموشوك (42 عامًا) خاض 144 مباراة دولية بقميص أوكرانيا بين 2000 و2016، وتواجد في قائمتها المونديالية الأولى على الإطلاق عام 2006 والتي وصلت للدور ربع النهائي، وهو أكثر اللاعبين الأوكرانيين خوضًا للمباريات الدولية على الإطلاق.

وتألق تيموشوك بداية مسيرته مع شاختار دونتسك وحصد معه لقب الدوري 3 مرات، والكأس مثلها، وكأس السوبر في مناسبة، ألقب سيُجرَد منها جميعًا وفقًا لبيان الاتحاد الأوكراني.

لينتقل إلى زينيت الروسي عام 2007 ويحصد معه 5 ألقاب، أبرزها كأس الاتحاد الأوروبي 2008.

مسيرة تيموشوك الناجحة استمرت بانتقاله إلى بايرن ميونيخ في 2009، ومعه حصد 7 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2013، قبل أن يعود لـ زينيت، ثم ختم مسيرته في كيرات الكزخستاني.

وتولى تيموشوك مهمة المدرب المساعد في زينيت عام 2017 ولم يغادر منصبه رغم الحرب التي نشبت بين البلدين.

أوكرانيا تيموشوك روسيا
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